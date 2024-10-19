Незаконний видобуток "мінералки"

Слідчим вдалося викрити схему незаконного видобутку мінеральної води. У змові брали участь один із заступників голови профспілок України та кілька керівників державних та приватних санаторіїв, повідомляє ДРБ.

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Кілька приватних виробників отримували воду за заниженими цінами та поза встановленими лімітами. Внаслідок цього державі було завдано збитків в особливо великих розмірах. Суд наклав арешт на свердловини, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Які бренди розливали цю воду

Як повідомляє Liga.net, згідно з даними у судовому реєстрі ДБР проводить розслідування щодо кількох відомих марок мінеральної води. Зокрема, йдеться про такі бренди як "Лужанська", "Поляна Квасова", "Поляна Купель" та "Шаянська".