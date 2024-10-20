Позов DJI
Міністерство оборони США додало DJI до списку компаній, які можуть працювати з китайськими військовими. Натомість виробник "мавіків" це заперечує та наголошує, що "не належить китайським військовим і не контролюється ними", повідомляє Reuters.
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Свою правоту DJI хоче відстоювати у суді. В іншому випадку компанії загрожують серйозні труднощі.
Чому DJI йде в суд
Включення до списку Пентагону є сигналом для американських компаній щодо ведення справ з цими бізнесами. У позові DJI йдеться про те, що компанія вже втратила ділові угоди та тепер не може укладати контракти з федеральними агенствами.
16 місяців DJI чекала пояснення або діалогу з Пентагоном, але цього не було. Відтак, компанія вирішила звертатися до суду.