Транспортний податок: які авто оподатковуються та скільки потрібно платити

В Україні транспортний податок зобов’язані сплачувати як фізичні, так і юридичні особи. Основна відмінність полягає в тому, що фізичні особи не подають податкову декларацію, а отримують повідомлення від податкових органів.

Сплата транспортного податку

Які автомобілі підпадають під оподаткування, розповідає 24 Канал. Зазначимо, що транспортний податок у 2025 році є обов’язковим для власників легкових авто, що відповідають низці критеріїв.

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Зокрема, середньоринкова вартість має перевищувати 3 мільйона гривень (375 мінімальних зарплат станом на 1 січня 2025 року, при мінімальній зарплаті 8 000 гривень). А вік автомобіля не перевищує 5 років з моменту випуску.

Довідково. Розрахунок середньоринкової вартості автомобіля здійснюється відповідно до Методики, затвердженої постановою № 66 від 18 лютого 2016 року. При визначенні вартості враховуються такі параметри, як марка, модель, рік випуску, тип двигуна та пробіг транспортного засобу.

Скільки потрібно сплачувати

Ставка транспортного податку у 2025 році фіксована – 25 000 гривень на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Якщо особа є власником кількох авто, які відповідають критеріям, податок потрібно сплачувати за кожен із них окремо.

Як здійснюється сплата податку Міністерство економіки України щорічно публікує перелік моделей автомобілів, які підлягають оподаткуванню. Власники таких авто отримують податкове повідомлення-рішення за місцем реєстрації. Сплата податку має бути здійснена протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення.

Які автомобілі оподатковуються у 2025 році

До списку моделей, що підлягають оподаткуванню у 2025 році, увійшли:

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Hymer-Mercedes

Ineos

Jaguar

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Maserati

Mercedes-AMG

Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach

Porsche

Rolls-Royce

Toyota

Варто знати! Якщо транспортний засіб змінює власника протягом року, податок сплачується лише за період фактичного володіння автомобілем.