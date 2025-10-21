Податок на Uklon і Glovo неминучий: кого торкнеться новий законопроєкт і чому він потрібен
- В Україні планують запровадити податок на продажі через цифрові платформи, не зачіпаючи дрібних продавців з доходами до 2 тисяч євро на рік.
- Впровадження податку може вивести з тіні фінансові операції й забезпечити додаткові 14 мільярдів гривень до держбюджету на рік.
В Україні планують оподатковувати доходи від продажу через цифрові платформи. Під нові правила потраплять сервіси пошуку роботи, доставки, таксі, але вони не торкнуться дрібних продавців.
Чому Україні потрібен новий податок на онлайн-продажі?
Державний бюджет втрачає гроші через відсутність прозорого оподаткування продажів через цифрові платформи. Впровадження регулювання тут неминуче, зокрема й через те, що від України цього вимагають міжнародні зобов’язання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Ярослав Жаліло.
Законопроєкт №14025 за підсумком опрацювання профільним комітетом Верховної Ради України передбачатиме відсутність оподаткування доходів продавців, які не перевищують ліміт у 2 тисячі євро на рік, незалежно від кількості операцій.
За словами експерта Ярослава Жаліло, така версія законопроєкту зможе допомогти відділити реальну дрібну економічну активність людей від маскування підприємництва під подібні операції.
Тут постійно відбувається спроба збалансування, а також певне тестування суспільної думки й реакції дрібного бізнесу. Це дійсно дірка, крізь яку витікають кошти, які могли б поповнювати бюджет. Це з одного боку. А з іншого боку – це не повинно пригнічувати економічну активність, а особливо на найбільш дрібному рівні, коли не йдеться про маскування бізнесу під спорадичні речі.
Ярослав Жаліло вважає, що новий податок покликаний вивести з тіні сегмент онлайн-продажів.
Оподатковувати в будь-якому разі потрібно. Це наша доля. Ми повинні робити це для того, щоб таких податкових лакун ставало дедалі менше, щоб вони відігравали роль саме стимуляторів економіки, але в будь-якому разі не засобів уникнення оподаткування. Зараз якраз ці операції є великою мірою в тіні, тому що хтось комусь перекинув гроші на карту і немає фіксації операції,
– говорить Ярослав Жаліло.
Зауважимо! За оцінками Міністерства фінансів, впровадження нового податку забезпечить 14 мільярдів гривень додаткових надходжень до держбюджету на рік.
За словами експерта Ярослава Жаліло, оподаткування може в перспективі дати імпульс до зростання цін, проте врегулювати ситуацію допоможе конкуренція.
Це може привести до збільшення частки коштів, які продавець докладає, щоб сплатити податок. Але є ще конкуренція. Якщо хтось намагатиметься зловживати введенням податку й підіймати ціну, можливо, для іншого той прибуток, який залишається, є прийнятним і він не буде цього робити. Момент конкуренції може дещо погасити побоювання щодо підвищення цін,
– зазначає економіст.
Голосування за законопроєкт у першому читанні може відбутися найближчим часом.
У коментарі 24 Каналу голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в рішенні комітету погоджені зміни до законопроєкту, які депутати внесуть правками до другого читання. Йдеться зокрема про підвищення неоподаткованого мінімуму до 2 тисяч євро без обмеження кількості операцій.
Що відомо про новий податок?
- Податкові органи потребують механізмів контролю приватних онлайн-продавців, а через відсутність оподаткування в цій сфері держава втрачає гроші.
- Зростання ринку онлайн-продажів на платформах типу OLX, Rozetka, Prom та надання послуг у сервісах типу Uber, Bolt та Uklon, Glovo створило потребу законодавчого регулювання.
- Законопроєкт №14025 покликаний закріпити роль платформ як податкових агентів і запровадити єдиний підхід до звітності для всіх цифрових продажів в Україні. Це означає, що онлайн-платформи виступатимуть посередниками між державою й продавцями. Податок для фізичних осіб становитиме 5%.
- Також законопроєкт покликаний запровадити міжнародний автоматичний обмін інформацією про отримані через цифрові платформи доходи й гармонізувати законодавство України з нормами Євросоюзу.
- Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт у першому читанні, запропонувавши встановити податкову пільгу на продажі до 2 тисяч євро на рік.