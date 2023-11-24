Зміни у політиці Spotify: хто зможе заробляти на прослуховуваннях

Spotify з 2024 року платитиме лише за пісні, які набрали більше 1000 прослуховувань. Про це стало відомо із заяви компанії.

Музичний сервіс Spotify змінює свою політику виплат роялті починаючи з 2024 року. Тепер виконавці отримуватимуть виплати лише за ті треки, які зібрали не менше 1000 прослуховувань протягом останніх 12 місяців.

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У компанії зазначають, що ця оновлена політика щодо виплат роялті спрямована на залучення ще 1 мільярда доларів для підтримки нових та талановитих артистів.

Для чого ще потрібні зміни

Spotify наголошує, що 99,5% всіх потоків становлять композиції, які отримують принаймні 1000 програвань щороку, і кожен з цих треків буде заробляти більше за новою політикою.

Ми також вважаємо, що ця політика усуне одну стратегію, яка використовується для спроб обдурити систему або приховати штучне потокове передавання, оскільки завантажувачі більше не зможуть генерувати копійки з надзвичайно великого обсягу треків,

– пояснюють в компанії.

Ще однією причиною є те, що лейбли та агрегатори належать вимагають мінімальну суму для виведення коштів – зазвичай від 2 до 50 доларів. А банки вимагають плату за транзакцію – від 1 до 20 доларів за операцію – що призводить до ситуації, коли ці кошти часто не доходять до завантажувачів.

На сьогодні на стримінговому сервісі є понад 100 мільйонів треків, з який десятки мільйонів були прослухані менш як 1000 разів протягом останнього року і в середньому генерували 0,03 долара на місяць.