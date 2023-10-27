Статки Тейлор Свіфт перевалили за мільярд

Тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras передбачає аж 146 виступів. Він є не лише рекордним, а й дозволив виконавиці досягнути значного фінансового успіху.

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Статки співачки вже зараз складають 1,1 мільярда доларів. В основному її заробіток складається з:

роялті від продажу пісень;

прибуток від Spotify і YouTube;

продаж квитків на концерти;

мерч.

За прогнозами аналітиків, тур Eras, який триватиме в поточному та наступному році, дозволить Тейлор Свіфт зібрати 2,2 мільярда доларів лише від продажу квитків у Північній Америці. Цей тур повинен стати найбільш касовим в усій історії музичної індустрії.

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Тур співачки вже показав нечуваний успіх. 53 її концерти у США цього року додали 4,3 мільярда доларів до валового внутрішнього продукту країни. У містах, де виступає Свіфт, суттєво зростає заповненість готелів та громадського транспорту.

Окрім того, в Сієтлі її шанувальники так активно танцювали, що викликали потужну сейсмічну активність. Її прирівняли до землетрусу з магнітудою 2,3.