Состояние Тейлор Свифт перевалило за миллиард

Тур американской певицы Тейлор Свифт Eras предусматривает 146 выступлений. Он не только рекордный, но и позволил исполнительнице достичь значительного финансового успеха.

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Состояние певицы уже сейчас составляет 1,1 миллиарда долларов. В основном ее заработок состоит из:

роялти от продажи песен;

прибыль от Spotify и YouTube;

продажа билетов на концерты;

мерч.

По прогнозам аналитиков, тур Eras, который продлится в текущем и следующем году, позволит Тейлор Свифт собрать 2,2 миллиарда долларов только от продажи билетов в Северной Америке. Этот тур должен стать наиболее кассовым во всей истории музыкальной индустрии.

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Тур певицы уже показал неслыханный успех. 53 ее концерта в США в этом году прибавили 4,3 миллиарда долларов в валовой внутренний продукт страны. В городах, где выступает Свифт, значительно растет заполненность гостиниц и общественного транспорта.

Кроме того, в Сиэтле ее поклонники так активно танцевали, что вызвали мощную сейсмическую активность. Ее приравняли к землетрясению с магнитудой 2,3.