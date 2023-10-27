Состояние Тейлор Свифт перевалило за миллиард
Тур американской певицы Тейлор Свифт Eras предусматривает 146 выступлений. Он не только рекордный, но и позволил исполнительнице достичь значительного финансового успеха.
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Состояние певицы уже сейчас составляет 1,1 миллиарда долларов. В основном ее заработок состоит из:
- роялти от продажи песен;
- прибыль от Spotify и YouTube;
- продажа билетов на концерты;
- мерч.
По прогнозам аналитиков, тур Eras, который продлится в текущем и следующем году, позволит Тейлор Свифт собрать 2,2 миллиарда долларов только от продажи билетов в Северной Америке. Этот тур должен стать наиболее кассовым во всей истории музыкальной индустрии.
Тур певицы уже показал неслыханный успех. 53 ее концерта в США в этом году прибавили 4,3 миллиарда долларов в валовой внутренний продукт страны. В городах, где выступает Свифт, значительно растет заполненность гостиниц и общественного транспорта.
Кроме того, в Сиэтле ее поклонники так активно танцевали, что вызвали мощную сейсмическую активность. Ее приравняли к землетрясению с магнитудой 2,3.