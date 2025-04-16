Від тракторів до дронів: як українець перезапускає легендарну польську Ursus
- Польський виробник Ursus під керівництвом українця Олега Крота планує модернізацію, включаючи виробництво агродронів і електродвигунів.
- Компанія готується відновити випуск тракторів з новими моделями, а заводи в Доброму Місті та Любліні проходять реконструкцію.
Польський виробник тракторів Ursus, яким керує український підприємець Олег Крот, анонсував масштабні плани модернізації.
Які нововедення планує компанія
Як повідомляє Business Insider, компанія не лише відновлює випуск класичних тракторів, а й активно готується до виходу на ринок агродронів та електродвигунів, передає 24 Канал.
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Серед нововведень — високотехнологічні дрони з мультиспектральними камерами, які використовуватимуть для детального картографування полів та точного агровнесення. Це дозволить фермерам значно підвищити ефективність агротехнічних процесів.
Ursus також планує запустити виробництво електродвигунів і двигунів внутрішнього згоряння, а на заводах у Доброму Місті та Любліні вже триває масштабна реконструкція.
"Нові виробничі лінії, зокрема для складання електронних схем, мають підвищити темп і якість виробництва", – ідеться у повідомленні.
Нові моделі тракторів
Повернення тракторів — теж у планах. Компанія готується до випуску нових моделей у різних діапазонах потужності, а перші одиниці техніки планують представити вже за два роки.
Зауважимо, влітку 2024 року компанія M.I. Crow, під керівництвом Олега Крота – співвласника українського холдингу "Течія", виграла тендер і придбала контрольний пакет акцій Ursus. Окрім прав на торгову марку, угода охоплювала виробничі площі, обладнання та технології.
Довідково. Ursus – найстаріший виробник сільськогосподарської техніки в Польщі, в останні роки зіткнулася зі значними проблемами. Заснована у Варшаві в 1893 році, компанія зазнала різкого падіння продажів тракторів з 2016 року. У 2020 році Ursus повідомив про збитки в розмірі 58 мільйонів злотих, що призвело до оголошення його банкрутства Окружним судом у Варшаві в липні 2021 року.
Нещодавно український бізнесмен Олег Крот оголосив про плани відродити культовий бренд Ursus, маючи на меті відновити його колишню популярність в аграрному секторі.