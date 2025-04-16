Какие нововведения планирует компания

Как сообщает Business Insider, компания не только восстанавливает выпуск классических тракторов, но и активно готовится к выходу на рынок агродронов и электродвигателей, передает 24 Канал.

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Среди нововведений - высокотехнологичные дроны с мультиспектральными камерами, которые будут использовать для детального картографирования полей и точного агровнесения. Это позволит фермерам значительно повысить эффективность агротехнических процессов.

Ursus также планирует запустить производство электродвигателей и двигателей внутреннего сгорания, а на заводах в Добром Городе и Люблине уже продолжается масштабная реконструкция.

"Новые производственные линии, в частности для сборки электронных схем, должны повысить темп и качество производства", – говорится в сообщении.

Новые модели тракторов

Возвращение тракторов - тоже в планах. Компания готовится к выпуску новых моделей в различных диапазонах мощности, а первые единицы техники планируют представить уже через два года.

Заметим, летом 2024 года компания M.I. Crow, под руководством Олега Крота – совладельца украинского холдинга "Течение", выиграла тендер и приобрела контрольный пакет акций Ursus. Кроме прав на торговую марку, сделка охватывала производственные площади, оборудование и технологии.

Справочно. Ursus – старейший производитель сельскохозяйственной техники в Польше, в последние годы столкнулась со значительными проблемами. Основанная в Варшаве в 1893 году, компания испытала резкое падение продаж тракторов с 2016 года. В 2020 году Ursus сообщил об убытках в размере 58 миллионов злотых, что привело к объявлению его банкротства Окружным судом в Варшаве в июле 2021 года.



Недавно украинский бизнесмен Олег Крот объявил о планах возродить культовый бренд Ursus, с целью восстановить его былую популярность в аграрном секторе.