Такого ще не було: фермери заблокують усі дороги у Польщі – знову "винне" українське зерно

20 січня 2024, 16:27
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Джерело:

inpoland.net.pl

Епопея із польськими фермерами та зерном з України ніяк не вщухне. Поляки готові слухати лише власні аргументи та вдаватися до жорстких кроків.

Акція протесту охопить усю Польщу 

У середу, 24 січня, асоціації польських фермерів продовжать свою акцію протесту проти українського зерна. Цього разу справа блокуванням пунктів пропуску не обмежиться.

До теми Більше жодних блокувань: польська влада заборонила акції на українському кордоні

Заклик щодо виходу на вулицю та участі в акції протесту оприлюднив Адріан Вавжиняк, який представляє аграрну організацію Solidarnośc. Національна рада агропромислових палат Польщі також підтримала протести. 

Важливо! Наразі повідомляється, що акція протесту триватиме з 12:00 до 14:00. Уточнень щодо можливого повторного блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні наразі не було. 

Фермери хочуть вийти на вулиці, аби влада виконала такі їхні вимоги: 

  • заборона імпорту зерна з України;
  • оскарження позиції Євросоюзу, адже Єврокомісія стала на бік України та хоче продовжити експортні квоти;
  • протест проти ідей, які "можуть зменшити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС". 

Нагадаємо, Польща пішла всупереч позиції ЄС та разом із Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Болгарією запровадила низку обмежень на сільськогосподарську продукцію з України. Єврокомісія відмовилася впроваджувати квоти для України та готова продовжувати усі пільги. 

Усі згадані країни вводять обмеження в односторонньому порядку та не збираються узгоджувати свої дії з Європейським Союзом. 

Автор: Ярослав Сиваківський