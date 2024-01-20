Акція протесту охопить усю Польщу

У середу, 24 січня, асоціації польських фермерів продовжать свою акцію протесту проти українського зерна. Цього разу справа блокуванням пунктів пропуску не обмежиться.

До теми Більше жодних блокувань: польська влада заборонила акції на українському кордоні

Заклик щодо виходу на вулицю та участі в акції протесту оприлюднив Адріан Вавжиняк, який представляє аграрну організацію Solidarnośc. Національна рада агропромислових палат Польщі також підтримала протести.

Важливо! Наразі повідомляється, що акція протесту триватиме з 12:00 до 14:00. Уточнень щодо можливого повторного блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні наразі не було.

Фермери хочуть вийти на вулиці, аби влада виконала такі їхні вимоги:

заборона імпорту зерна з України;

оскарження позиції Євросоюзу, адже Єврокомісія стала на бік України та хоче продовжити експортні квоти;

протест проти ідей, які "можуть зменшити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС".

Нагадаємо, Польща пішла всупереч позиції ЄС та разом із Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Болгарією запровадила низку обмежень на сільськогосподарську продукцію з України. Єврокомісія відмовилася впроваджувати квоти для України та готова продовжувати усі пільги.

Усі згадані країни вводять обмеження в односторонньому порядку та не збираються узгоджувати свої дії з Європейським Союзом.