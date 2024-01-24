Заборона товарів з України і правила від ЄС: по всій Польщі розпочалися протести фермерів

Польські аграрії не втомлюються проводити акції протесту, відстоюючи свої вимоги. Цього разу масштаби акції охопили усю територію країни.

Масштабні протести польських фермерів

Пообіді польські фермери вийшли на масштабну акцію протесту. Цього разу вона охопила на український кордон, а всю територію країни.

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Учасники демонстрації повідомили, що у більшості випадків не будуть перекривати дорогу. Здебільшого йдеться про повільний проїзд сільгосптехніки, а також акції вздовж доріг. Загалом трактори та інша сільськогосподарська техніка будуть у 150 місцях по всій території Польщі.

Перша вимога протестувальників – жодного розширення безмитного імпорту української агропродукції. Також йдеться про імпорт з інших країн, які не застосовують стандарти Європейського Союзу при вирощуванні своєї продукції.

Протести фермерів охопили всю Польщу / Скриншот з Google maps

Окрім того, фермери хочуть, аби при вступі Україні до ЄС у сфері сільського господарства був поділ на сектори.

Друга вимога фермерів – перегляд Єдиної аграрної політики та протест проти правил, які повинна запровадити Зелена угода.

Ми вимагаємо змін в екосхемах та умовності: менше бюрократії та більше біологізації,

– йдеться у листі організаторів страйку.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр Дональд Туск відвідав Україну та провів переговори з українським колегою Денисом Шмигалем. За підсумками зустрічі вони повідомили, що вже працюють над механізмом регуляції українського експорту та знайдуть варіант, який задовольнить обидві сторони.