Польські перевізники знову заблокують кордон: вони отримали дозвіл суду

Польські перевізники не збираються зупинятися у своїх протестах проти українського бізнесу. Після того, як їх розігнали, вони пішли відстоювати свою позицію до суду.

Блокада кордону може відновитися з дозволу суду

Вже з наступного понеділка, 18 грудня, польські перевізники можуть відновити блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною. Насамперед йдеться про польсько-український перехід у Дорогуську. Відповідне рішення ухвалив Крайовий суд у Любліні.

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Мер громади Любліна Войцех Сава не погодився на протест, тож перевізники пішли до суду. Суддя вирішив, що рішення мера йде врозріз із законом про збори, тому дозволив проводити акцію протесту.

Рішення суду вступає у дію негайно, проте у війта ще є можливість оскаржити рішення в апеляційному суді. Сам мер ще не бачив рішення суду, тому ще не знає, чи подавати апеляцію.

У мене є на це 24 години. Обґрунтування ми ще не отримали, чекаємо на обґрунтування і лише тоді зможемо оскаржити це рішення,

– сказав він.

На його думку, протест потрібно заборонити, адже внаслідок блокади утворюється велика черга, яка загрожує безпеці учасників руху.

Нагадаємо, польські перевізники попри підписаний між Україною та ЄС "транспортний безвіз" 6 листопада заблокували кордон для українських вантажівок. Вони вимагали повернення дозволів для українських перевізників, окрему чергу, доступ до системи "Шлях" тощо.

Реакції української влади на можливе відновлення блокади наразі немає.