Польський міністр перепросив за розсипане українське зерно – як він пояснив дії фермерів

Протести польських фермерів перейшли межу, що привело до розсипу українського зерна. Польська сторона вже почала розслідування інциденту, а міністр перепросив та пояснив, чому саме це сталося.

Вибачення та аргументи

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський перепросив за інцидент, який трапився на кордоні. Тоді фермери, які протестують, висипали з українських вантажівок близько 3 тонн зерна.

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Відповідну заяву міністр опублікував на сайті відомства. На його думку, попри напружену ситуацію фермери не повинні були вдаватися до таких дій.

Як на мене, це не правильна форма протесту, але її часто використовують фермери в різних країнах,

– заявив посадовець.

Водночас він попросив з розумінням поставитися до розпачу польських аграріїв. Міністр попросив вибачення за вчинок відчаю та повідомив, що багато фермерів перебувають у складній економічній ситуації та залишилися майже без грошей на посівну, що є для них критичним моментом.

Сєкерський сподівається, що надалі нічого не вийде за рамки діалогу, і кожна сторона зможе отримати бажане. Нагадаємо, що Єврокомісія ще на рік продовжила дію безмитного режиму для українського продовольства, що разом з новими екологічними вимогами ЄС привело до протестів польських фермерів.