Поляки хочуть повної блокади кордону: українці теж почали протест, українська влада шукає вихід

Протести польських фермерів набирають обертів. Вони готові блокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною, що приведе до ще більшої ескалації.

Чи можна уникнути повної блокади кордону

Польські фермери не отримують бажаного результату своєї акції протесту, тож налаштовані підвищувати градус напруги. Вони заявили, що 20 лютого готові блокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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Як повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, ще є час та можливість уникнути такої ситуації. Зокрема, є правила торгівлі між країнами ЄС та Україною, які визначені на рівні Євросоюзу, і їх потрібно дотримуватися.

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Що стосується тез поляків про загрозу ринку, то Єврокомісія заявила, що їх нема, тому акція має не лише економічне підґрунтя.

Нове рішення про продовження торгових преференцій щодо України містить чіткі запобіжники від перевищення обсягів імпорту, які можуть загрожувати внутрішньому ринку ЄС та окремих країн-членів,

– сказала Стефанішина.

Діалог з верхівкою польської влади триває, але з огляду на те, що саме Україна розблокувала Чорне море та зробила багато кроків для вирішення ситуації, тепер м'яч на полі Польщі.

Шмигаль поговорив з Туском

Український прем'єр провів розмову з польським колегою Дональдом Туском. Головна тема розмови – протести на кордоні.

Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима,

– повідомив Шмигаль.

Український прем'єр запропонував знайти рішення, яке не нашкодить польським фермерам, але водночас буде прийнятним для українських аграріїв. Водночас він наголосив, що зростає імпорт російського зерна в країни ЄС через треті країни, тому потрібно об'єднати зусилля саме в цьому напрямку.

Українці теж почали протест

Українські перевізники також показали, що вміють протестувати, тому почали свою акцію біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Вони також планують перешкоджати руху польських вантажівок, як це відбувається на території Польщі з українським транспортом.

До кордону виїхали 15 вантажівок та приблизно 20 легковиків. На вантажівках розміщені написи українською, польською та англійськими мовами.

Першу польську вантажівку мітингувальники вже зупинили, але пообіцяли дозволити їй рухатися далі через годину. Згідно з попередньою заявою організаторів протесту, акція буде тривати до 10 березня.