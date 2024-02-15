Можно ли избежать полной блокады границы

Польские фермеры не получают желаемого результата своей акции протеста, поэтому настроены повышать градус напряжения. Они заявили, что 20 февраля готовы блокировать все пункты пропуска на границе с Украиной.

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Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, еще есть время и возможность избежать такой ситуации. В частности, есть правила торговли между странами ЕС и Украиной, которые определены на уровне Евросоюза, и их нужно соблюдать.

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Что касается тезисов поляков об угрозе рынка, то Еврокомиссия заявила, что их нет, поэтому акция имеет не только экономическую подоплеку.

Новое решение о продлении торговых преференций в отношении Украины содержит четкие предохранители от превышения объемов импорта, которые могут угрожать внутреннему рынку ЕС и отдельных стран-членов,

– сказала Стефанишина.

Диалог с верхушкой польской власти продолжается, но учитывая то, что именно Украина разблокировала Черное море и сделала много шагов для решения ситуации, теперь мяч на поле Польши.

Шмыгаль поговорил с Туском

Украинский премьер провел разговор с польским коллегой Дональдом Туском. Главная тема разговора – протесты на границе.

Подчеркнул неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима,

– сообщил Шмыгаль.

Украинский премьер предложил найти решение, которое не навредит польским фермерам, но в то же время будет приемлемым для украинских аграриев. В то же время он отметил, что растет импорт российского зерна в страны ЕС через третьи страны, поэтому нужно объединить усилия именно в этом направлении.

Украинцы тоже начали протест

Украинские перевозчики также показали, что умеют протестовать, поэтому начали свою акцию возле пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск". Они также планируют препятствовать движению польских грузовиков, как это происходит на территории Польши с украинским транспортом.

К границе выехали 15 грузовиков и примерно 20 легковушек. На грузовиках размещены надписи на украинском, польском и английском языках.

Первый польский грузовик митингующие уже остановили, но пообещали позволить ему двигаться дальше через час. Согласно предварительному заявлению организаторов протеста, акция будет продолжаться до 10 марта.