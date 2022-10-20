З Росії до Казахстану втекли понад 50 великих міжнародних компаній

Понад 50 міжнародних компаній, які вийшли з російського ринку на тлі війни країни-агресорки проти України, перемістили свої представництва та потужності до Казахстану. Країна пропонує вчинити так само ще більш ніж 300 великим бізнесам.

Про результати релокації повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі з мешканцями Алматинської області 19 жовтня. Він закликав владу на місцях забезпечити комфортні й вигідні умови діяльності для іноземних підприємств.

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Релокація іноземного бізнесу з Росії до Казахстану

За словами Токаєва, наразі у Казахстані вже облаштувалися понад 50 міжнародних компаній, які покинули Росію. Очільник країни закликав створювати найкращі умови для розміщення їхніх офісів та потужностей.

Розміщувати їх усіх у великих містах неефективно. Адміністрації повинні задуматись над проблемою концентрації таких підприємств і розміщувати їх так, щоб це якомога ефективніше допомагало економікам регіонів,

– зазначив президент Казахстану.

Водночас, прем'єр-міністр республіки Аліхан Смаїлов уточнив, що загалом свою діяльність у Казахстані вже розпочали 56 міжнародних компаній, що пішли з російського ринку. Очільник уряду підкреслив, що чимало іноземних корпорацій продовжують ліквідовувати свої представництва у Росії.

Ми склали список з понад 300 великих іноземних компаній і надали інформацію про можливості продовження їхньої діяльності вже у Казахстані. Станом на сьогодні, цікавість до релокації (з Росії – ред. 24 канал) висловили 56 компаній. Можна сказати, що вони вже переїхали,

– заявив Смаїлов.

До слова, прем'єр також навів приклад таких компаній, які вже перемістилися з країни-агресорки у Казахстан. Посадовець назвав, зокрема, корпорації InDriver та Honeywell. Смаїлов зауважив, що Казахстан нині пропонує цілу низку інструментів для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Мовиться про податкові та регуляторні преференції і пільги, що надаються компаніям, які вирішують вийти на ринок Казахстану, зокрема й втікши з Росії. Крім того, республіка надає бізнесам підтримку місцевих виконавчих органів щодо питань розміщення та інфраструктури.