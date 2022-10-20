О результатах релокации сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Алматинской области 19 октября. Он призвал власти на местах обеспечить комфортные и выгодные условия для иностранных предприятий.

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Релокация иностранного бизнеса из России в Казахстан

По словам Токаева, в настоящее время в Казахстане уже обосновались более 50 международных компаний, покинувшие Россию. Глава государства призвал создавать лучшие условия для размещения их офисов и мощностей.

Размещать их всех в больших городах неэффективно. Администрации должны задуматься над проблемой концентрации таких предприятий и размещать их так, чтобы это как можно эффективнее помогало экономикам регионов,

– отметил президент Казахстана.

В то же время, премьер-министр республики Алихан Смаилов уточнил, что в общей сложности свою деятельность в Казахстане уже начали 56 международных компаний, которые ушли с российского рынка. Глава правительства подчеркнул, что многие иностранные корпорации продолжают ликвидировать свои представительства в России.

Мы составили список из более чем 300 крупных иностранных компаний и предоставили информацию о возможностях продолжения их деятельности уже в Казахстане. На сегодняшний день, интерес к релокации (из России – ред. 24 канал) выразили 56 компаний. Можно сказать, что они уже переехали,

– заявил Смаилов.

К слову, премьер также привел пример таких компаний, которые уже переместились из страны-агрессора в Казахстан. Чиновник назвал, в частности, корпорации InDriver и Honeywell. Смаилов отметил, что Казахстан предлагает целый ряд инструментов для отечественных и иностранных инвесторов.

Речь идет о налоговых и регуляторных преференциях и льготах, предоставляемых компаниям, которые решают выйти на рынок Казахстана, в том числе и сбежав из России. Кроме того, республика оказывает бизнесам поддержку местных исполнительных органов по вопросам размещения и инфраструктуры.