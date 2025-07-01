В Україні зафіксували нову шахрайську схему з платформою OLX

В Україні знову фіксують випадки шахрайства із використанням популярного маркетплейсу OLX та месенджерів, зокрема Rakuten Viber. Зловмисники видають себе за покупців з OLX і надсилають фейкові посилання для "підтвердження оплати товару".

Як працює злочинна схема

Шахраї контактують із продавцями через месенджер, заявляючи, що вже оплатили замовлення, і просять перейти за посиланням для отримання коштів. Про це повідомляє компанія Rakuten Viber, передає 24 Канал.

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Насправді лінк веде на підроблений сайт, стилізований під офіційні платформи. Там користувача просять ввести дані банківської картки або іншу конфіденційну інформацію, яку шахраї згодом використовують для викрадення грошей або зламу акаунтів.

Зауважте. Подібна схема вже діяла в Україні наприкінці 2024 року. Тоді зловмисники телефонували або писали від імені відомих сервісів і виманювали коди з SMS для доступу до акаунтів, зокрема в Viber.

Як захиститись від аферистів

Rakuten Viber нагадує, що всі платежі в межах OLX повинні здійснюватися винятково через офіційний сайт або застосунок платформи.

Щоб не стати жертвою аферистів, експерти з кібербезпеки радять:

обмежити можливість надсилання повідомлень і дзвінків від невідомих контактів;

увімкнути автоматичну фільтрацію спаму;

активувати функцію "Ідентифікація абонента".

Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 62% українців уже стикались із кібер- або телефонним шахрайством. Близько 40% опитаних активно намагаються поглибити свої знання про онлайн-безпеку.