Боротьба зі спамом починається

Відтепер українці будуть краще захищені від телефонного спаму, нав’язливої реклами та фейкових дзвінків про виграші в лотереях. Згідно з урядовою постановою, мобільні оператори отримали право блокувати рекламні, шахрайські та інші небажані дзвінки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінцифри.

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Система працюватиме так: компанії, які хочуть телефонувати своїм поточним або потенційним клієнтам, повинні будуть укласти договір з оператором і зареєструвати свої номери. Якщо цього не зробити – дзвінки з таких номерів можуть бути автоматично заблоковані. У разі отримання спам-дзвінка абонент зможе звернутися до оператора, який має право заблокувати номер порушника.

Оператори вже почали технічну підготовку до впровадження цих змін. Нововведення запроваджуються поступово, щоб забезпечити безперебійну роботу систем.

Кінцева дата повного впровадження нових правил наразі невідома.

Що ще передбачає постанова: