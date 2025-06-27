Борьба со спамом начинается

Отныне украинцы будут лучше защищены от телефонного спама, навязчивой рекламы и фейковых звонков о выигрышах в лотереях. Согласно правительственному постановлению, мобильные операторы получили право блокировать рекламные, мошеннические и другие нежелательные звонки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.

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Система будет работать так: компании, которые хотят звонить своим текущим или потенциальным клиентам, должны будут заключить договор с оператором и зарегистрировать свои номера. Если этого не сделать – звонки с таких номеров могут быть автоматически заблокированы. В случае получения спам-звонка абонент сможет обратиться к оператору, который имеет право заблокировать номер нарушителя.

Операторы уже начали техническую подготовку к внедрению этих изменений. Нововведения вводятся постепенно, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем.

Конечная дата полного внедрения новых правил пока неизвестна.

Что еще предусматривает постановление: