Как работает преступная схема

Мошенники контактируют с продавцами через мессенджер, заявляя, что уже оплатили заказ, и просят перейти по ссылке для получения средств. Об этом сообщает компания Rakuten Viber, передает 24 Канал.



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На самом деле линк ведет на поддельный сайт, стилизованный под официальные платформы. Там пользователя просят ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию, которую мошенники впоследствии используют для похищения денег или взлома аккаунтов.

Заметьте. Подобная схема уже действовала в Украине в конце 2024 года. Тогда злоумышленники звонили или писали от имени известных сервисов и выманивали коды из SMS для доступа к аккаунтам, в частности в Viber.

Как защититься от аферистов

Rakuten Viber напоминает, что все платежи в пределах OLX должны осуществляться исключительно через официальный сайт или приложение платформы.

Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты по кибербезопасности советуют:

ограничить возможность отправки сообщений и звонков от неизвестных контактов;

включить автоматическую фильтрацию спама;

активировать функцию "Идентификация абонента".

Согласно опросу Rakuten Viber, 62% украинцев уже сталкивались с кибер- или телефонным мошенничеством. Около 40% опрошенных активно пытаются углубить свои знания об онлайн-безопасности.