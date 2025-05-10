Українці активно купують нові авто: на які марки зріс попит у квітні
- У квітні 2025 року українці та місцеві компанії купили 5700 нових легкових авто, що на 14,6% більше, ніж у березні цього року.
- Основна частина нових автомобілів (96,9%) була імпортована, причому Toyota, Volkswagen і Skoda стали найбільш популярними марками.
У квітні 2025 року українці та місцеві компанії придбали 5700 нових легкових авто, що на 1,2% більше, ніж у квітні 2024 року, та на 14,6% більше, ніж у березні цього року.
Купують імпортовані авто
Переважна більшість нових машин (96,9%) була імпортована – йдеться про 5570 автомобілів. Натомість лише 179 авто (3,1%) були виготовлені або переобладнані в Україні, повідомляє Інститут досліджень авторинку, передає 24 Канал.
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Найпопулярніші марки квітня:
- Toyota – 17,8% усіх продажів
- Volkswagen – 13,6%
- Skoda – 13,3%
- Renault – 13%
- Hyundai – 8%
Також високий попит зберігається на BMW (7,6%), BYD (7,1%), Audi (7,1%), Suzuki (6,7%) і Nissan (5,7%).
Лідери серед моделей
У трійці найпопулярніших моделей – Renault Duster та Toyota RAV4, які традиційно входять до десятки найзатребуваніших кросоверів у своєму класі.
Виробництво в Україні: невелике, але стабільне
Серед нових авто, виготовлених в Україні, лідером став Skoda Karoq – 93 таких авто вийшли із закарпатського заводу “Єврокар”. Другу позицію посіла Skoda Octavia (23 авто), а третю – Toyota RAV4 (9 авто, переобладнані в Україні).
Крім того, частина українських машин була переобладнана для службових потреб – поліції, медицини та спецзамовників.