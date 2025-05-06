З якими проблемами зішовхується бізнес

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Конфедерацією роботодавців України, передає 24 Канал.

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Головною проблемою, за словами радника Конфедерації Родіона Колишка, залишається брак фахівців із відповідною підготовкою, а також відсутність налагоджених каналів комунікації між роботодавцями й потенційними працівниками.

Увага. Бізнес не має змоги напряму звернутись до людей з інвалідністю чи хоча б донести до них інформацію про вакансії.

Більшість підприємств – 92% – не отримують жодної підтримки у пошуку таких кадрів ні з боку держави, ні з боку громадського сектору. Через це майже половина компаній (48%) змушені звертатись до власних знайомих у пошуках працівників з інвалідністю.

Більшість бізнесів розуміють необхідність

Утім, 90% роботодавців усвідомлюють важливість адаптації робочого простору під індивідуальні потреби. Як розповів Колишко, 73% компаній уже модифікували робочі місця власним коштом, а ще 20% скористалися державною підтримкою. Це свідчить, що державні інструменти залишаються малоефективними.

Щоправда, аналітики визначили, що відсутність взаєморозуміння між роботодавцями та людьми з інвалідністю може стати суттєвим бар'єром для повоєнного відновлення України.

З майже трьох мільйонів людей з інвалідністю (2,7 мільйони за офіційною статистикою) лише 18% мають роботу – це один з найнижчих показників у Європі. Тим часом український ринок праці відчуває гострий дефіцит кваліфікованих працівників, і залучення людей з інвалідністю могло б частково вирішити цю проблему.