С какими проблемами сталкивается бизнес

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Конфедерацией работодателей Украины, передает 24 Канал.

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Главной проблемой, по словам советника Конфедерации Родиона Колышко, остается нехватка специалистов с соответствующей подготовкой, а также отсутствие отлаженных каналов коммуникации между работодателями и потенциальными работниками.

Внимание. Бизнес не имеет возможности напрямую обратиться к людям с инвалидностью или хотя бы донести до них информацию о вакансиях.

Большинство предприятий – 92% – не получают никакой поддержки в поиске таких кадров ни со стороны государства, ни со стороны общественного сектора. Поэтому почти половина компаний (48%) вынуждены обращаться к собственным знакомым в поисках работников с инвалидностью.

Большинство бизнесов понимают необходимость

Впрочем, 90% работодателей осознают важность адаптации рабочего пространства под индивидуальные потребности. Как рассказал Колышко, 73% компаний уже модифицировали рабочие места за свой счет, а еще 20% воспользовались государственной поддержкой. Это свидетельствует, что государственные инструменты остаются малоэффективными.

Правда, аналитики определили, что отсутствие взаимопонимания между работодателями и людьми с инвалидностью может стать существенным барьером для послевоенного восстановления Украины.

Из почти трех миллионов людей с инвалидностью (2,7 миллиона по официальной статистике) только 18% имеют работу – это один из самых низких показателей в Европе. Между тем украинский рынок труда испытывает острый дефицит квалифицированных работников, и привлечение людей с инвалидностью могло бы частично решить эту проблему.