Найпопулярніші авто травня: Renault, Toyota та Skoda

У травні українці та вітчизняні компанії придбали 6,7 тисячі нових легкових автомобілів. Цей показник на 14,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 11,2% більше, ніж у квітні.

Українці активно імпортують авто

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку, передає 24 Канал. Абсолютну більшість нових авто, а саме 97,5% – імпортували з-за кордону. При цьому авто українського виробництва становили 2,5% від загальної кількості – 166 машин.

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У трійці найпопулярніших моделей на українському ринку:

Renault Duster,

Toyota RAV4,

Toyota Land Cruiser Prado.

Цікаво, що однією з найгучніших новинок місяця став Volkswagen ID.Unix – перший у світі електричний AI-SUV-купе, створений спеціально для ринку Китаю. Він досить швидко став популярним, увійшовши до топ-10 в Україні.

Skoda Karoq – лідер сереж авто українського складання

Серед авто, офіційно зареєстрованих як зібрані в Україні, лідером став кросовер Skoda Karoq – 86 одиниць, виготовлених на закарпатському заводі "Єврокар". Інші вітчизняні моделі представлені переважно переобладнаними автомобілями спецпризначення: для поліції, медичних служб тощо.

За типами двигунів, лідирують бензинові авто – 35,8% від загальної кількості продажів. На другому місці – гібриди (27,2%), які впевнено випереджають електромобілі (18,7%). Дизельні авто втратили позиції та закривають рейтинг з часткою 18,3%.