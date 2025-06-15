Популярність гібридних авто
Гібриди продовжують зміцнювати свої позиції на українському авторинку. Нові автомобілі становили 60% від загальної кількості, що також демонструє позитивну динаміку – торік ця частка була меншою і становила 55%, повідомляє Укравтопром, інформує 24 Канал.
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Лідери серед нових гібридів:
- TOYOTA RAV-4 – беззаперечний лідер сегменту з 439 реєстраціями;
- NISSAN Qashqai – друге місце із 91 автомобілем;
- AUDI Q8 – на третьому місці, з 79 одиницями.
Найпопулярніші гібриди з пробігом:
- TOYOTA Prius – стабільний фаворит українських водіїв, 101 авто;
- KIA Niro – друге місце з 65 реєстраціями;
- FORD Fusion (американська версія) – замикає трійку лідерів, 59 авто.
Тренд на економічність та екологічність
Зростання інтересу до гібридних моделей в Україні свідчить про посилення тренду на більш економічні та екологічні рішення серед водіїв. Експерти прогнозують, що до кінця року частка гібридів у загальному обсязі реєстрацій лише зростатиме.