Популярность гибридных авто
Гибриды продолжают укреплять свои позиции на украинском авторынке. Новые автомобили составили 60% от общего количества, что также демонстрирует положительную динамику – в прошлом году эта доля была меньше и составляла 55%, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.
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Лидеры среди новых гибридов:
- TOYOTA RAV-4 – безоговорочный лидер сегмента с 439 регистрациями;
- NISSAN Qashqai – второе место с 91 автомобилем;
- AUDI Q8 – на третьем месте, с 79 единицами.
Самые популярные гибриды с пробегом:
- TOYOTA Prius – стабильный фаворит украинских водителей, 101 авто;
- KIA Niro – второе место с 65 регистрациями;
- FORD Fusion (американская версия) – замыкает тройку лидеров, 59 авто.
Тренд на экономичность и экологичность
Рост интереса к гибридным моделям в Украине свидетельствует об усилении тренда на более экономичные и экологичные решения среди водителей. Эксперты прогнозируют, что до конца года доля гибридов в общем объеме регистраций будет только расти.