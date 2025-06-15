Популярность гибридных авто

Гибриды продолжают укреплять свои позиции на украинском авторынке. Новые автомобили составили 60% от общего количества, что также демонстрирует положительную динамику – в прошлом году эта доля была меньше и составляла 55%, сообщает Укравтопром, информирует 24 Канал.

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Лидеры среди новых гибридов:

TOYOTA RAV-4 – безоговорочный лидер сегмента с 439 регистрациями;

NISSAN Qashqai – второе место с 91 автомобилем;

AUDI Q8 – на третьем месте, с 79 единицами.

Самые популярные гибриды с пробегом:

TOYOTA Prius – стабильный фаворит украинских водителей, 101 авто;

KIA Niro – второе место с 65 регистрациями;

FORD Fusion (американская версия) – замыкает тройку лидеров, 59 авто.

Тренд на экономичность и экологичность

Рост интереса к гибридным моделям в Украине свидетельствует об усилении тренда на более экономичные и экологичные решения среди водителей. Эксперты прогнозируют, что до конца года доля гибридов в общем объеме регистраций будет только расти.