Вживані електрокари лідирують на ринку: які моделі вибирають українці
У лютому 2025 року український автопарк поповнився майже 4,5 тисячами електромобілів, зокрема велику кількість таких авто було зареєстровано в Києві та Львівській області.
Українці обирають електромобілі
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром", інформує 24 Канал. При цьому географія продажів демонструє стабільність.
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Найбільшу кількість реєстрацій електричних автомобілів продемонстрували:
- у Львівській області – 679 одиниць (переважно вживані авто, 95%),
- у місті Києві – 509 одиниць (69% вживані),
- на Київщині – 380 одиниць (78% вживані),
- на Дніпропетровщині – 334 одиниці (79% вживані),
- на Одещині – 260 одиниць (77% вживані).
Які моделі обирали українці
Серед нових електромобілів найпопулярнішим виявився BYD Song Plus EV, який часто обирають у Київській, Львівській та Київській областях. Водночас у Дніпропетровській області на перше місце вийшов Volkswagen ID. Unyx.
Цікаво, що стосується ввезених з-за кордону вживаних автомобілів, то найбільше реєструється Tesla Model Y на Львівщині та в Києві, Tesla Model 3 – в Київській та Дніпропетровській областях, а Nissan Leaf – на Одещині.