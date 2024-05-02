Новий платник податків: сервіс PornHub легалізувався в Україні

Компанія, якій належить один з найпопулярніших сервісів відео для дорослих PornHub, зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг в Україні.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Не тільки OnlyFans

Нардеп відзначив позитивну динаміку. За його словами, великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим, чесна конкуренція на ринку цифрових послуг зростає, а також відповідальний бізнес працює на укріплення української економіки.

Дякую PornHub за повагу наших податкових законів! Тепер можна стежити за сумлінною сплатою податків не тільки OnlyFans. Остання, до речі, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал,

– написав він.

Гетманцев додав, що наразі триває компанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам. На сьогодні 78 з 105 платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 мільярдів гривень (25,5 мільйона євро та $32,6 мільйона).

Раніше PornHub отримував штрав в Україні

У грудні 2023 року Данило Гетманцев повідомив про те, що сервіс контенту "для дорослих" PornHub заплатить штраф у понад 5 тисяч доларів. Причина – у порушенні податкового законодавства. За його словами, компанія безвідповідально поставилася до оподаткування.

Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі 5 543 долари та відповідне ППР спрямоване компанії та до Агенства доходу Канади,

– повідомляв тоді нардеп.

Гетманцев додав, що усі кошти з "податку на Google" фінансують українську армію. Україна займає 14 місце у світі за переглядом роликів, розміщених на платформі, тому свідоме оподаткування від цієї компанії – це не лише про відповідальність перед законами, а й перед українською армією.