ФОПів стрімко побільшало

За перші три місяці 2024 року було зареєстровано 74 050 нових ФОПів, що на 18% перевищує показники до початку повномасштабної війни у 2021 році.

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Найактивніші регіони за кількістю ФОПів – Київщина та Дніпропетровщина. Зокрема, 10 252 ФОП відкрили в Києві, що складає 13,8% від усіх нововідкритих ФОПів.

На другому місці Дніпропетровщина, де було зареєстровано 6,8 тисяч новостворених бізнесів.

Замикає трійку лідерів Київська область, де було 5,7 тисяч нових ФОПів.

Де в Україні найбільше ФОП / Джерело: Opendatabot

Чверть усіх новозареєстрованих ФОПів працюють у роздрібній торгівлі, що є найпопулярнішою галуззю вже чотири роки поспіль.

Цікаво! Інші популярні сфери діяльності серед українських підприємців включають надання індивідуальних послуг та комп’ютерне програмування.

У яких сферах ФОПів найбільше / Джерело: Opendatabot

Як оформити ФОП

Оформлення ФОП в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і може виконуватись досить легко та швидко.

Реєстрація через електронний кабінет на платформі Дія триває близько 10-15 хвилин.

Потрібно залогінитись за допомогою електронного підпису, заповнити форму для автоматичної реєстрації ФОП, обрати систему оподаткування і КВЕДи.

Заява буде автоматично оброблена і відправлена до Єдиного державного реєстру та податкової служби без потреби участі державного реєстратора.

У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) реєстрація виконується протягом одного робочого дня. Громадяни України подають заяву, паспорт та додаток про реєстрацію.

Важливо! Для іноземців потрібно надати більший перелік документів, включаючи паспортний документ, посвідку на проживання, ідентифікаційний код, а також заяву про бажану систему оподаткування.