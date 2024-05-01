ФОПів стрімко побільшало
За перші три місяці 2024 року було зареєстровано 74 050 нових ФОПів, що на 18% перевищує показники до початку повномасштабної війни у 2021 році.
Читайте також Новий транспорт для листонош: яку розробку впроваджує "Укрпошта"
Найактивніші регіони за кількістю ФОПів – Київщина та Дніпропетровщина. Зокрема, 10 252 ФОП відкрили в Києві, що складає 13,8% від усіх нововідкритих ФОПів.
- На другому місці Дніпропетровщина, де було зареєстровано 6,8 тисяч новостворених бізнесів.
- Замикає трійку лідерів Київська область, де було 5,7 тисяч нових ФОПів.
Де в Україні найбільше ФОП / Джерело: Opendatabot
Чверть усіх новозареєстрованих ФОПів працюють у роздрібній торгівлі, що є найпопулярнішою галуззю вже чотири роки поспіль.
У яких сферах ФОПів найбільше / Джерело: Opendatabot
Як оформити ФОП
Оформлення ФОП в Україні здійснюється відповідно до Закону України "Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" і може виконуватись досить легко та швидко.
Реєстрація через електронний кабінет на платформі Дія триває близько 10-15 хвилин.
- Потрібно залогінитись за допомогою електронного підпису, заповнити форму для автоматичної реєстрації ФОП, обрати систему оподаткування і КВЕДи.
- Заява буде автоматично оброблена і відправлена до Єдиного державного реєстру та податкової служби без потреби участі державного реєстратора.
У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) реєстрація виконується протягом одного робочого дня. Громадяни України подають заяву, паспорт та додаток про реєстрацію.