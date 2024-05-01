ФЛП стремительно увеличилось
За первые три месяца 2024 года было зарегистрировано 74 050 новых ФЛП, что на 18% превышает показатели до начала полномасштабной войны в 2021 году.
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Самые активные регионы по количеству ФЛП – Киевщина и Днепропетровщина. В частности, 10 252 ФЛП открыли в Киеве, что составляет 13,8% от всех новооткрытых ФЛП.
- На втором месте Днепропетровщина, где было зарегистрировано 6,8 тысяч вновь созданных бизнесов.
- Замыкает тройку лидеров Киевская область, где было 5,7 тысяч новых ФЛП.
Где в Украине больше всего ФЛП / Источник: Opendatabot
Четверть всех новозарегистрированных ФЛП работают в розничной торговле, что является самой популярной отраслью уже четыре года подряд.
В каких сферах ФЛП больше всего / Источник: Opendatabot
Как оформить ФЛП
Оформление ФЛП в Украине осуществляется в соответствии с Законом Украины "О регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей" и может выполняться достаточно легко и быстро.
Регистрация через электронный кабинет на платформе Дія длится около 10-15 минут.
- Нужно залогиниться с помощью электронной подписи, заполнить форму для автоматической регистрации ФЛП, выбрать систему налогообложения и КВЭДы.
- Заявление будет автоматически обработано и отправлено в Единый государственный реестр и налоговую службу без необходимости участия государственного регистратора.
В Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) регистрация выполняется в течение одного рабочего дня. Граждане Украины подают заявление, паспорт и приложение о регистрации.