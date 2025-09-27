На найбільшому заводі iPhone у Китаї виявили кричущі порушення умов праці, – FT
- Розслідування виявило, що понад половина працівників на заводі Foxconn є тимчасовими, що перевищує дозволені 10% за законом.
- Працівники стикаються з затримками зарплат, виснажливими понаднормовими годинами, дискримінацією при наймі та відсутністю соціальних гарантій.
Найбільший завод із виробництва iPhone у Китаї опинився в центрі скандалу через нелюдські умови праці. Юридичні умови працевлаштування там також порушують китайські закони.
Незалежна організація China Labor Watch провела піврічне розслідування на заводі Foxconn у Чженчжоу, де збирають iPhone 17. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
Які нелюдські умови праці виявили на заводах з виробництва iPhone 17?
Перевірка, яка тривала пів року на фабриці Foxconn у місті Чженчжоу, де нині збирають iPhone 17, виявила, що понад половина зі 200 тисяч працівників у періоди пікового навантаження – це тимчасові співробітники. Це суттєво перевищує дозволені законом 10%.
Робітники заявляють про регулярні затримки зарплат, виснажливі понаднормові з навантаженням до 75 годин на тиждень, а також дискримінацію під час працевлаштування. У наймі відмовляють представникам національних меншин – уйгурам, тибетцям, хуейцям, а також вагітним жінкам. Крім того, персоналу часто не надають оплачуваних відпусток, лікарняних і базових соціальних гарантій.
Apple оголосила про термінове внутрішнє розслідування.
Як нагадує FT, завод у Чженчжоу вже неодноразово потрапляв у поле зору через протести, самогубства працівників і конфлікти під час локдаунів у період пандемії. Попри обіцянки Apple покращити ситуацію, правозахисники наголошують: системні проблеми з трудовими умовами на підприємстві залишаються невирішеними.
Apple раніше заявляла про нарощування виробництва iPhone 17
Apple доручила Foxconn збільшити виробництво iPhone 17 на 40% через підвищений попит.
Попередні замовлення iPhone 17 перевищили iPhone 16 за першу хвилину продажів, що викликало ажіотаж та зростання акцій Apple.