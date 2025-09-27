Найбільший завод із виробництва iPhone у Китаї опинився в центрі скандалу через нелюдські умови праці. Юридичні умови працевлаштування там також порушують китайські закони.

Незалежна організація China Labor Watch провела піврічне розслідування на заводі Foxconn у Чженчжоу, де збирають iPhone 17. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Які нелюдські умови праці виявили на заводах з виробництва iPhone 17?

Перевірка, яка тривала пів року на фабриці Foxconn у місті Чженчжоу, де нині збирають iPhone 17, виявила, що понад половина зі 200 тисяч працівників у періоди пікового навантаження – це тимчасові співробітники. Це суттєво перевищує дозволені законом 10%.

Робітники заявляють про регулярні затримки зарплат, виснажливі понаднормові з навантаженням до 75 годин на тиждень, а також дискримінацію під час працевлаштування. У наймі відмовляють представникам національних меншин – уйгурам, тибетцям, хуейцям, а також вагітним жінкам. Крім того, персоналу часто не надають оплачуваних відпусток, лікарняних і базових соціальних гарантій.

Apple оголосила про термінове внутрішнє розслідування.

Як нагадує FT, завод у Чженчжоу вже неодноразово потрапляв у поле зору через протести, самогубства працівників і конфлікти під час локдаунів у період пандемії. Попри обіцянки Apple покращити ситуацію, правозахисники наголошують: системні проблеми з трудовими умовами на підприємстві залишаються невирішеними.

Apple раніше заявляла про нарощування виробництва iPhone 17