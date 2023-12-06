На Кіпр прибули агенти ФБР, щоб розслідувати порушення санкцій російськими олігархами

Агенти ФБР, яким доручено розслідувати порушення санкцій, були направлені на Кіпр, оскільки мережа посередників, які допомагали приховувати свої статки, розширюється. Команда розслідувачів складається з 24- осіб.

Причина приїзду

Американські слідчі досліджуватимуть, як місцеві юристи та бухгалтери допомогли захистити бізнесменів, пов’язаних із Росією, від санкцій ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Увага до фінансового сектору Кіпру посилилася після того, як Міжнародний консорціум журналістів оприлюднив результати розслідування щодо порушення санкцій. Розслідування показало, що країна приховувала мільйонні активи російських олігархів.

У цих документах фігурують понад 60 найбагатших росіян та, принаймні, 71 клієнт, який був об’єктом санкцій з лютого 2022 року.

Речник уряду Кіпру Янніс Антоніу, пояснив, що як тільки проблеми з допуском безпеки будуть вирішені, агенти почнуть працювати. Вони мають передати досвід кіпрським інспекторам.

Що розслідуватиме ФБР

Кіпрська влада, ймовірно, потребуватиме допомоги у справі Олексія Мордашова, російського металургійного, гірничодобувного та банківського магната, який намагався передати 1 мільярд фунтів стерлінгів в акціях туристичної компанії TUI у день, коли проти нього ввели санкції.

Транзакція була виявлена ​​в результаті найбільшого в історії витоку фінансових даних з Кіпру — кешу з 3,6 мільйона файлів з архівів ключових офшорних постачальників послуг на острові.

Це серйозна справа, і нам потрібно її розібратися. Кіпрська влада розслідує це з травня, але є питання, на які потрібно відповісти,

— сказав Антоніу.

Допомагала Мордашову бухгалтерська фірма PwC Cyprus, яка в березні 2022 року, впровадила політику, що виходить за межі вимог законодавства щодо застосування всіх санкцій, запроваджених основними країнами в мережі PwC, незалежно від країни походження.

При цьому, оточення російського олігарха заперечує будь-які звинувачення в його бік.

Жодного разу за його довгу кар'єру пан Мордашов або будь-яка з компаній, якими він керує, не порушували жодних законів, чи то в Європі, Росії чи будь-якій іншій юрисдикції. Щодо санкцій проти пана Мордашова та його компаній — вони абсолютно необґрунтовані та несправедливі, суперечать нормам міжнародного права, не кажучи вже про здоровий глузд,

— заявив секретар Мордашова.

А тим часом, уряд Кіпру доручив місцевим банкам припинити всі операції з російським рублем. Крім того, у кіпрських юридичних компаніях почалися перевірки через те, що ті зловживають процедурою пришвидшеної реєстрації бізнесу для росіян.