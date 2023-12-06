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Американские следователи будут исследовать, как местные юристы и бухгалтеры помогли защитить бизнесменов, связанных с Россией, от санкций ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину

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Внимание к финансовому сектору Кипра усилилось после того, как Международный консорциум журналистов обнародовал результаты расследования нарушения санкций. Расследование показало, что страна скрывала миллионные активы российских олигархов.

Заметьте! В этих документах фигурируют более 60 самых богатых россиян и, по крайней мере, 71 клиент, являвшийся объектом санкций с февраля 2022 года.

Представитель правительства Кипра Яннис Антониу, пояснил, что как только проблемы с допуском безопасности будут решены, агенты начнут работать. Они должны передать опыт кипрским инспекторам.

Что будет расследовать ФБР

Кипрские власти, вероятно, будут нуждаться в помощи по делу Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, пытавшегося передать 1 миллиард фунтов стерлингов в акциях туристической компании TUI в день, когда против него ввели санкции.

Транзакция была обнаружена в результате крупнейшей в истории утечки финансовых данных из Кипра — кэша из 3,6 миллиона файлов из архивов ключевых оффшорных поставщиков услуг на острове.

Это серьезное дело, и нам нужно его разобраться. Кипрские власти расследуют это с мая, но есть вопросы, на которые нужно ответить,

- сказал Антониу.

Помогала Мордашову бухгалтерская фирма PwC Cyprus, которая в марте 2022 года, внедрила политику, выходящую за рамки требований законодательства по применению всех санкций, введенных основными странами в сети PwC, независимо от страны происхождения.

При этом окружение российского олигарха отрицает любые обвинения в его сторону.

Ни разу за его долгую карьеру господин Мордашов или какая-либо из компаний, которыми он руководит, не нарушали никаких законов, будь то в Европе, России или любой другой юрисдикции. Что касается санкций против г-на Мордашова и его компаний — они абсолютно необоснованны и несправедливы, противоречат нормам международного права, не говоря уже о здравом смысле,

– заявил секретарь Мордашова.

Тем временем правительство Кипра поручило местным банкам прекратить все операции с российским рублем. Кроме того, в кипрских юридических компаниях начались проверки из-за того, что злоупотребляют процедурой ускоренной регистрации бизнеса для россиян.