У Литві викрили нові схеми торгівлі з Росією: компаніям виписали штрафи

У Литві виявлено нові схеми незаконної торгівлі з Росією, що порушують санкційний режим. За участь у цих схемах низці литовських компаній було виписано значні штрафи.

Штрафи за порушення санкцій

Литовська митна служба наклала штраф у розмірі 20 000 євро на дві компанії за порушення санкцій проти Росії. Це не перший випадок, коли в Литві виявляють та штрафують компанії за торговельні операції з Росією.

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Згідно з даними Митного відомства, компанії забезпечували послуги тимчасового зберігання, оформлення митних документів, представництва на митниці та декларування товарів, виготовлених російськими компаніями. А саме тих, що були включені до списку санкційних юридичних осіб.

Цікаво! Товари, що були відправлені з Росії, включали технічний вуглець і ізопреновий каучук. Митниця не розкриває інформацію про конкретні компанії, які отримали штрафи.

У серпні в країні розпочалося масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій і контрабанду товарів до Росії на суму майже 2 мільйони євро. Підозри висунуті проти семи фізичних та чотирьох юридичних осіб.