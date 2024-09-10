Штрафы за нарушение санкций

Литовская таможенная служба наложила штраф в размере 20 000 евро на две компании за нарушение санкций против России. Это не первый случай, когда в Литве выявляют и штрафуют компании за торговые операции с Россией.

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Согласно данным Таможенного ведомства, компании обеспечивали услуги временного хранения, оформления таможенных документов, представительства на таможне и декларирования товаров, изготовленных российскими компаниями. А именно тех, что были включены в список санкционных юридических лиц.

Интересно! Товары, что были отправлены из России, включали технический углерод и изопреновый каучук. Таможня не раскрывает информацию о конкретных компаниях, которые получили штрафы.

В августе в стране началось масштабное расследование по делу о нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию на сумму почти 2 миллиона евро. Подозрения выдвинуты против семи физических и четырех юридических лиц.