Основний постачальник Apple в Індії відмовляє в роботі заміжнім жінкам

Основний постачальник Apple не наймає заміжніх жінок з Індії, вважаючи, що в них більше сімейних обов’язків, ніж у незаміжніх колег. На думку компанії, після одруження виникає багато проблем, зокрема жінки часто народжують дітей.

Заміжнім жінкам відмовляють у роботі

Foxconn систематично не допускає заміжніх жінок до роботи на своєму головному заводі з виробництва iPhone в Індії через те, що вони мають більше сімейних обов’язків, ніж їхні незаміжні колеги.

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Колишній керівник відділу кадрів у Foxconn India С. Пол розповів, що керівники компанії усно передають правила найму своїм індійським кадровим агентствам, яким доручають пошук кандидатів, проведення співбесід та працевлаштування.

За словами Пола, Foxconn зазвичай не бере на роботу заміжніх жінок через "культурні проблеми" та суспільний тиск.

Його розповідь підтвердили 17 співробітників з понад дюжини кадрових агентств Foxconn в Індії, а також чотири нинішні та колишні керівники відділу кадрів Foxconn. Дванадцять із цих джерел говорили на умовах анонімності.

Агенти та джерела відділу кадрів Foxconn назвали сімейні обов’язки, вагітність і часті прогули причинами, чому Foxconn не наймає заміжніх жінок на заводі, розташованому в Сріперумбудурі, поблизу міста Ченнаї. Багато з цих людей також зазначили, що прикраси, які носять заміжні індуські жінки, можуть заважати виробництву.

Компанія пом'якшила умови

Управління з кадрових питань Foxconn, штаб-квартира якої розташована в Тайвані, пом'якшило практику не прийняття на роботу заміжніх жінок у періоди високої продуктивності, коли виникає нестача робочої сили.

Деякі агентства з працевлаштування допомагають жінкам-кандидатам приховати свій сімейний стан для отримання роботи, виявило Reuters.

Apple і Foxconn визнали недоліки в практиці найму у 2022 році та заявили, що активно працюють над вирішенням цих проблем. Проте всі документовані Reuters дискримінаційні практики на заводі у Сріперумбудурі мали місце у 2023 та 2024 роках.

З січня 2023 року по травень 2024 року журналісти Reuters здійснили понад 20 візитів до Сріперумбудурі та спілкувалися з десятками кандидатів на роботу про процес найму.

Вони також проаналізували брошури з інформацією про кандидатів, десятки робочих оголошень та записи дискусій у WhatsApp, де четверо рекрутерів Foxconn чітко заявили потенційним кандидатам, що тільки незаміжні жінки можуть претендувати на посади зі складання пристроїв. У вакансіях не згадувалася можливість наймати чоловіків.