Які схеми використовують шахраї

За інформацією ГУНП в Івано-Франківській області, жінка з Косівщини відгукнулася на оголошення про можливість заробітку в одному з мобільних додатків. Їй пропонували залишати відгуки та переглядати відео в мережі.

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Надалі, шахраї створивши довірливі відносини, перерахували на рахунок жінки зароблені нею кошти за виконану роботу.

В подальшому шахраї запропонували збільшити заробіток, вкладення власних коштів. Жінка погодилась та перерахувала кількома платежами 215 000 гривень. Проте бажаного прибутку так і не отримала свої кошти не змогла повернути,

– повідомили поліцейські.

Коли ж жінка не отримала обіцяного прибутку і не змогла повернути свої кошти, вона звернулася до Нацполіції.

Зауважте! Правоохоронці назвали пропозиції про онлайн-заробіток від невідомих найпоширенішою схемою шахрайства, від якої потерпають українці. Не перевіривши інформацію, потерпілі переказують шахраям свої заощадження.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліцейські закликають громадян не довіряти таким оголошенням та уникати сумнівних пропозицій:

обирайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;

утримуйтеся від відповіді на пропозиції незнайомців про безкоштовні гроші – це, скоріше за все, шахраї;

не відправляйте гроші на невідомі рахунки;

не передавайте особисту та конфіденційну інформацію третім особам (номер картки, логін та пароль до онлайн-банкінгу тощо);

уникають введення конфіденційних даних на сумнівних сайтах;

не переходьте за сумнівними посиланнями, оскільки вони можуть вести на фішингові ресурси. Уважно перевіряйте URL-адресу потрібного вам сайту - навіть невеликі неточності можуть свідчити про фішинговий сайт.

Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, вам необхідно: