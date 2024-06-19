Які схеми використовують шахраї
За інформацією ГУНП в Івано-Франківській області, жінка з Косівщини відгукнулася на оголошення про можливість заробітку в одному з мобільних додатків. Їй пропонували залишати відгуки та переглядати відео в мережі.
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Надалі, шахраї створивши довірливі відносини, перерахували на рахунок жінки зароблені нею кошти за виконану роботу.
В подальшому шахраї запропонували збільшити заробіток, вкладення власних коштів. Жінка погодилась та перерахувала кількома платежами 215 000 гривень. Проте бажаного прибутку так і не отримала свої кошти не змогла повернути,
– повідомили поліцейські.
Коли ж жінка не отримала обіцяного прибутку і не змогла повернути свої кошти, вона звернулася до Нацполіції.
Як не стати жертвою шахраїв
Поліцейські закликають громадян не довіряти таким оголошенням та уникати сумнівних пропозицій:
обирайте вакансії з офіційним працевлаштуванням;
утримуйтеся від відповіді на пропозиції незнайомців про безкоштовні гроші – це, скоріше за все, шахраї;
не відправляйте гроші на невідомі рахунки;
не передавайте особисту та конфіденційну інформацію третім особам (номер картки, логін та пароль до онлайн-банкінгу тощо);
уникають введення конфіденційних даних на сумнівних сайтах;
не переходьте за сумнівними посиланнями, оскільки вони можуть вести на фішингові ресурси. Уважно перевіряйте URL-адресу потрібного вам сайту - навіть невеликі неточності можуть свідчити про фішинговий сайт.
Якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв, вам необхідно:
- Негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати за номером 102.
- Зберіть всю доступну інформацію, яка підтверджує факти шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку щодо грошових трансакцій, роздруківки оголошень, посилання на сайти тощо.