Какие схемы используют мошенники

По информации ГУНП в Ивано-Франковской области, женщина с Косовщины откликнулась на объявление о возможности заработка в одном из мобильных приложений. Ей предлагали оставлять отзывы и просматривать видео в сети.

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В дальнейшем, мошенники создав доверительные отношения, перечислили на счет женщины заработанные ею средства за выполненную работу.

В дальнейшем мошенники предложили увеличить заработок, вложения собственных средств. Женщина согласилась и перечислила несколькими платежами 215 000 гривен. Однако желаемой прибыли так и не получила свои средства не смогла вернуть,

– сообщили полицейские.

Когда же женщина не получила обещанной прибыли и не смогла вернуть свои средства, она обратилась в Нацполицию.

Обратите внимание! Правоохранители назвали предложения об онлайн-заработке от неизвестных самой распространенной схемой мошенничества, от которой страдают украинцы. Не проверив информацию, потерпевшие переводят мошенникам свои сбережения.

Как не стать жертвой мошенников

Полицейские призывают граждан не доверять таким объявлениям и избегать сомнительных предложений:

выбирайте вакансии с официальным трудоустройством;

воздерживайтесь от ответа на предложения незнакомцев о бесплатных деньгах – это, скорее всего, мошенники;

не отправляйте деньги на неизвестные счета;

не передавайте личную и конфиденциальную информацию третьим лицам (номер карты, логин и пароль к онлайн-банкингу и т.д.);

избегайте ввода конфиденциальных данных на сомнительных сайтах;

не переходите по сомнительным ссылкам, поскольку они могут вести на фишинговые ресурсы. Внимательно проверяйте URL-адрес нужного вам сайта - даже небольшие неточности могут свидетельствовать о фишинговом сайте.

Если вы стали жертвой интернет-мошенников, вам необходимо: