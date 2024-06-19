Какие схемы используют мошенники
По информации ГУНП в Ивано-Франковской области, женщина с Косовщины откликнулась на объявление о возможности заработка в одном из мобильных приложений. Ей предлагали оставлять отзывы и просматривать видео в сети.
Читайте также Кэшбек на украинские товары: доктор экономических наук объяснил нюансы
В дальнейшем, мошенники создав доверительные отношения, перечислили на счет женщины заработанные ею средства за выполненную работу.
В дальнейшем мошенники предложили увеличить заработок, вложения собственных средств. Женщина согласилась и перечислила несколькими платежами 215 000 гривен. Однако желаемой прибыли так и не получила свои средства не смогла вернуть,
– сообщили полицейские.
Когда же женщина не получила обещанной прибыли и не смогла вернуть свои средства, она обратилась в Нацполицию.
Как не стать жертвой мошенников
Полицейские призывают граждан не доверять таким объявлениям и избегать сомнительных предложений:
выбирайте вакансии с официальным трудоустройством;
воздерживайтесь от ответа на предложения незнакомцев о бесплатных деньгах – это, скорее всего, мошенники;
не отправляйте деньги на неизвестные счета;
не передавайте личную и конфиденциальную информацию третьим лицам (номер карты, логин и пароль к онлайн-банкингу и т.д.);
избегайте ввода конфиденциальных данных на сомнительных сайтах;
не переходите по сомнительным ссылкам, поскольку они могут вести на фишинговые ресурсы. Внимательно проверяйте URL-адрес нужного вам сайта - даже небольшие неточности могут свидетельствовать о фишинговом сайте.
Если вы стали жертвой интернет-мошенников, вам необходимо:
- Немедленно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102.
- Соберите всю доступную информацию, которая подтверждает факты мошеннических действий: чеки об оплате, квитанции из банка по денежным трансакциям, распечатки объявлений, ссылки на сайты и тому подобное.