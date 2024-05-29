Об этом 24 Каналу рассказал доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач, объяснив, что именно такая проблема лежит в истоках создания программы "Украинский кэшбек". К тому же это позволит украинцам иметь лучшие экономические перспективы для будущего развития.

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Какая идея лежит в основе программы

Во время войны существенно увеличивается импорт, причем импорт, который связан не только с энергетическим оборудованием, энергосырьем или оружием, а импорт потребительских товаров. Зато экспорт остается низким.

Для того, чтобы финансировать импорт нам приходится использовать резервы Национального банка и денежные поступления, которые мы имеем от наших партнеров.

Поэтому возникла хорошая идея проводить импортозамещение – стимулировать украинское производство, чтобы уменьшать импорт, а в перспективе иметь возможность увеличивать экспорт. Для этого надо помочь украинцам покупать товары, которые произведены в Украине,

– пояснил Андрей Длигач.

Похожие примеры мы уже видели в агросфере, когда аграриям, которые покупают технику украинского производства, компенсируют определенную часть от ее стоимости. Это увеличивает поступления в государственный бюджет. Подобную идею можно реализовывать и в других сферах, чтобы поддержать собственного производителя.

Что предусматривает программа

Еще зимой 2024 года Президент Украины анонсировал идею с кэшбеком. Ее цель – помочь украинцам, которые остаются в стране и мотивировать их покупать отечественные бренды, а не импортные. А поощрить это делать именно через кэшбек, то есть возврат части от уплаченных средств на специальную карточку.

Для этого нужно договориться с банками, торговыми сетями, чтобы такой механизм начал работать. Это хорошая идея украинцам вернуть деньги и простимулировать украинское производство.

Но наша идея была в том, чтобы убедить правительство, что программу надо реализовать как бизнес-инициативу, то есть сам бизнес должен найти подобные ресурсы и часть своих акционных программ перевести на украинский кэшбек. Не государство, а бизнес должен быть драйвером в этом процессе,

– отметил председатель Adventer Group.

Потому что сейчас выглядит так, что часть 45 миллиардов гривен, которые заложены в бюджет Министерства экономики на стимулирующие программы, могут быть потрачены на "Украинский кэшбек".

"В любом случае государству сейчас не стоит тратиться на подобные программы. Лучше сконцентрироваться на других мероприятиях: оптимизации расходов государственного бюджета, стимулированию бизнес-активности, поиску возможностей финансирования производства оружия, а все это предполагает радикальные изменения в украинском бюджете", – подчеркнул доктор экономических наук.

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