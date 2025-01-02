Средняя зарплата чиновников более чем в три раза превышает среднюю в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Какие зарплаты имеют украинские чиновники

Средняя зарплата в центральных органах власти составила 62 тысячи гривен. Это в 3,4 раза больше официально среднего уровня зарплат в Украине по данным ПФУ – 18 тысяч гривен.

Средняя начисленная зарплата для 21,7 тысяч чиновников с января 2024 года выросла на 61%. В начале года она составляла 38,6 тысяч гривен.

Рейтинг зарплат по ведомствам

Антимонопольный комитет – лидер по уровню оплаты. Средняя зарплата сотрудников составляет 118,7 тысячи гривен (268 работников), а руководство получает около 215 тысяч гривен в месяц.

У Министерстве юстиции средняя зарплата работников достигла 100,5 тысячи гривен (997 человек).

Центральная избирательная комиссия в условиях, когда у них фактически нет работы, ведь выборы не проводятся, имеет среднюю зарплату работников на уровне 97,2 тысячи гривен (248 человек). Руководство ЦИК получает самую высокую зарплату среди госорганов – 310,3 тысячи гривен (18 человек).

Секретариат Кабинета Министров немного отстает. Средний доход работников там составляет 65,5 тысячи гривен (672 человека), руководство же получает 132,9 тысячи гривен.

Уровень зарплат работников органов власти
Уровень зарплат работников органов власти / Фото Минфин

Уровень зарплат руководителей органов власти
Уровень зарплат руководителей органов власти / Фото Минфин

Напомним, украинские военные в 2025 будут получать от 20 до 190 тысяч гривен, в зависимости от должности и звания. Минимальная заработная плата мобилизованного лица будет составлять 33 тысячи гривен. Доплаты к фиксированной зарплате начисляются в зависимости от сложности боевых задач и других особенностей службы.

Добавим, профессор, доктор экономических наук, Александр Костюк отмечает, что зарплаты преподавателей в Украине ниже, чем в странах Ближнего Востока, даже в условиях значительно меньшего ВВП этих стран. Даже в разрушенной войной Сирии преподаватели университетов получают 13 тысяч долларов в год, что превышает украинские показатели. ВВП Йемена ниже украинского в 10 раз, однако зарплаты преподавателей там колеблются в пределах 22 тысяч долларов в год.