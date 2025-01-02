Средняя зарплата чиновников более чем в три раза превышает среднюю в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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Какие зарплаты имеют украинские чиновники

Средняя зарплата в центральных органах власти составила 62 тысячи гривен. Это в 3,4 раза больше официально среднего уровня зарплат в Украине по данным ПФУ – 18 тысяч гривен.

Средняя начисленная зарплата для 21,7 тысяч чиновников с января 2024 года выросла на 61%. В начале года она составляла 38,6 тысяч гривен.

Рейтинг зарплат по ведомствам

Антимонопольный комитет – лидер по уровню оплаты. Средняя зарплата сотрудников составляет 118,7 тысячи гривен (268 работников), а руководство получает около 215 тысяч гривен в месяц.

У Министерстве юстиции средняя зарплата работников достигла 100,5 тысячи гривен (997 человек).

Центральная избирательная комиссия в условиях, когда у них фактически нет работы, ведь выборы не проводятся, имеет среднюю зарплату работников на уровне 97,2 тысячи гривен (248 человек). Руководство ЦИК получает самую высокую зарплату среди госорганов – 310,3 тысячи гривен (18 человек).

Секретариат Кабинета Министров немного отстает. Средний доход работников там составляет 65,5 тысячи гривен (672 человека), руководство же получает 132,9 тысячи гривен.



Уровень зарплат работников органов власти / Фото Минфин



Уровень зарплат руководителей органов власти / Фото Минфин

Напомним, украинские военные в 2025 будут получать от 20 до 190 тысяч гривен, в зависимости от должности и звания. Минимальная заработная плата мобилизованного лица будет составлять 33 тысячи гривен. Доплаты к фиксированной зарплате начисляются в зависимости от сложности боевых задач и других особенностей службы.

Добавим, профессор, доктор экономических наук, Александр Костюк отмечает, что зарплаты преподавателей в Украине ниже, чем в странах Ближнего Востока, даже в условиях значительно меньшего ВВП этих стран. Даже в разрушенной войной Сирии преподаватели университетов получают 13 тысяч долларов в год, что превышает украинские показатели. ВВП Йемена ниже украинского в 10 раз, однако зарплаты преподавателей там колеблются в пределах 22 тысяч долларов в год.