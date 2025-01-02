Середня зарплата чиновників більш ніж утричі перевищує середню в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Які зарплати мають українські чиновники

Середня зарплата в центральних органах влади склала 62 тисячі гривень. Це у 3,4 рази більше за офіційно середній рівень зарплат в Україні за даними ПФУ – 18 тисяч гривень.

Середня нарахована зарплата для 21,7 тисяч чиновників з січня 2024 року зросла на 61%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Рейтинг зарплат за відомствами

Антимонопольний комітет – лідер за рівнем оплати. Середня зарплата співробітників складає 118,7 тисячі гривень (268 працівників), а керівництво отримує близько 215 тисяч гривень на місяць.

У Міністерстві юстиції середня зарплата працівників досягла 100,5 тисячі гривень (997 осіб).

Центральна виборча комісія в умовах, коли в них фактично немає роботи, адже вибори не проводяться, має середню зарплату працівників на рівні 97,2 тисячі гривень (248 осіб). Керівництво ЦВК отримує найвищу зарплату серед держорганів – 310,3 тисячі гривень (18 осіб).

Секретаріат Кабінету Міністрів трохи відстає. Середній дохід працівників там становить 65,5 тисячі гривень (672 особи), керівництво ж отримує 132,9 тисячі гривень.



Рівень зарплат працівників органів влади / Фото Мінфін



Рівень зарплат керівників органів влади / Фото Мінфін

Нагадаємо, українські військові у 2025 отримуватимуть від 20 до 190 тисяч гривень, залежно від посади та звання. Мінімальна заробітна плата мобілізованої особи складатиме 33 тисячі гривень. Доплати до фіксованої зарплати нараховуються залежно від складності бойових завдань та інших особливостей служби.

Додамо, професор, доктор економічних наук, Олександр Костюк зазначає, що зарплати викладачів в Україні нижчі, ніж у країнах Близького Сходу, навіть за умов значно меншого ВВП цих країн. Навіть у зруйнованій війною Сирії викладачі університетів отримують 13 тисяч доларів на рік, що перевищує українські показники. ВВП Ємену нижче українського у 10 разів, однак зарплати викладачів там коливаються в межах 22 тисяч доларів та рік.