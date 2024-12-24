Які зарплати будуть отримувати військові з 1 січня

Однак чинний розмір заробітної плати не зміниться та зберігатиметься згідно із затвердженим бюджетом на 2025 рік, пише 24 канал з посиланням на слова нардепа від фракції "Батьківщина" Михайла Цимбалюка.

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Зокрема військовий Кирило Сазонов заявив, що загальна зарплата може варіюватися від 20 до 190 тисяч гривень на місяць.

Так у молодшого сержанта зарплатня трохи більш як 20 тисяч гривень. У рядового – 21 300 гривень. Але точна виплати залежить від посади.

Далі йде доплата за інтенсивність бойових дій – щонайменше 30 тисяч, максимум 100 тисяч. Тобто той, хто постійно воює – 120 тисяч, виходить. Ще доплата 70 тисяч за перебування понад місяця у зоні бойових дій,

– розказав Сазонов.

Однак найбільші виплати отримують ті солдати, які хто безпосередньо знаходиться на першій лінії оборони.

Так до кінця поточного року мінімальна заробітна плата мобілізованої особи складатиме 33 тисячі гривень. Ця сума складається:

з мінімального окладу солдата-строковика в розмірі 20 тисяч гривень;

окладу за військовим званням у розмірі 13 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Ці гроші не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

Додаткові виплати для військовослужбовців

Так розмір додаткових грошових виплат на місяць для військовослужбовців складає:

30 тисяч гривень для тих, хто здійснює бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії;

50 тисяч гривень для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також надбавка передбачена для тих, хто потрапив у полон;

70 тисяч гривень доплати для тих, хто перебуває на передовій місяць.

Зауважте! Про це йдеться у Законі "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.