Какие авто покупали украинцы
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром. Второе место по популярности занял пикап PEUGEOT Landtrek с 339 проданными автомобилями.
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Третью строчку рейтинга занял TOYOTA RAV-4, который разошелся тиражом в 195 единиц.
Топ-10 самых популярных новых авто в Украине в декабре:
- RENAULT Duster – 495 единиц.
- PEUGEOT Landtrek – 339 единиц.
- TOYOTA RAV-4 – 195 единиц.
- SKODA Kodiaq – 185 единиц.
- TOYOTA Hilux – 158 единиц.
- SKODA Octavia – 150 единиц.
- VOLKSWAGEN Touareg – 146 единиц.
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 единицы.
- KIA Sportage – 138 единиц.
- SKODA Scala – 121 единица.
Рынок новых авто в Украине продолжает демонстрировать рост, несмотря на сложные экономические условия. Ожидается, что в 2025 году тенденции сохранятся, а производители будут продолжать активно бороться за лидерство.