Какие авто покупали украинцы

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром. Второе место по популярности занял пикап PEUGEOT Landtrek с 339 проданными автомобилями.

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Третью строчку рейтинга занял TOYOTA RAV-4, который разошелся тиражом в 195 единиц.

Топ-10 самых популярных новых авто в Украине в декабре:

  1. RENAULT Duster – 495 единиц.
  2. PEUGEOT Landtrek – 339 единиц.
  3. TOYOTA RAV-4 – 195 единиц.
  4. SKODA Kodiaq – 185 единиц.
  5. TOYOTA Hilux – 158 единиц.
  6. SKODA Octavia – 150 единиц.
  7. VOLKSWAGEN Touareg – 146 единиц.
  8. TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 единицы.
  9. KIA Sportage – 138 единиц.
  10. SKODA Scala – 121 единица.

Рынок новых авто в Украине продолжает демонстрировать рост, несмотря на сложные экономические условия. Ожидается, что в 2025 году тенденции сохранятся, а производители будут продолжать активно бороться за лидерство.