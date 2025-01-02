Які авто купували українці

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром. Друге місце за популярністю зайняв пікап PEUGEOT Landtrek із 339 проданими автомобілями.

Дивіться також Новий закон про автоцивілку набуває чинності з 1 січня: як зростуть ціни на поліси

Третю сходинку рейтингу посів TOYOTA RAV-4, який розійшовся тиражем у 195 одиниць.

Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні у грудні:

RENAULT Duster – 495 одиниць. PEUGEOT Landtrek – 339 одиниць. TOYOTA RAV-4 – 195 одиниць. SKODA Kodiaq – 185 одиниць. TOYOTA Hilux – 158 одиниць. SKODA Octavia – 150 одиниць. VOLKSWAGEN Touareg – 146 одиниць. TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 одиниці. KIA Sportage – 138 одиниць. SKODA Scala – 121 одиниця.

Ринок нових авто в Україні продовжує демонструвати зростання, попри складні економічні умови. Очікується, що у 2025 році тенденції збережуться, а виробники продовжуватимуть активно боротися за лідерство.