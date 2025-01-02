Які авто купували українці

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром. Друге місце за популярністю зайняв пікап PEUGEOT Landtrek із 339 проданими автомобілями.

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Третю сходинку рейтингу посів TOYOTA RAV-4, який розійшовся тиражем у 195 одиниць.

Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні у грудні:

  1. RENAULT Duster – 495 одиниць.
  2. PEUGEOT Landtrek – 339 одиниць.
  3. TOYOTA RAV-4 – 195 одиниць.
  4. SKODA Kodiaq – 185 одиниць.
  5. TOYOTA Hilux – 158 одиниць.
  6. SKODA Octavia – 150 одиниць.
  7. VOLKSWAGEN Touareg – 146 одиниць.
  8. TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 одиниці.
  9. KIA Sportage – 138 одиниць.
  10. SKODA Scala – 121 одиниця.

Ринок нових авто в Україні продовжує демонструвати зростання, попри складні економічні умови. Очікується, що у 2025 році тенденції збережуться, а виробники продовжуватимуть активно боротися за лідерство.