Які авто купували українці
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укравтопром. Друге місце за популярністю зайняв пікап PEUGEOT Landtrek із 339 проданими автомобілями.
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Третю сходинку рейтингу посів TOYOTA RAV-4, який розійшовся тиражем у 195 одиниць.
Топ-10 найпопулярніших нових авто в Україні у грудні:
- RENAULT Duster – 495 одиниць.
- PEUGEOT Landtrek – 339 одиниць.
- TOYOTA RAV-4 – 195 одиниць.
- SKODA Kodiaq – 185 одиниць.
- TOYOTA Hilux – 158 одиниць.
- SKODA Octavia – 150 одиниць.
- VOLKSWAGEN Touareg – 146 одиниць.
- TOYOTA Land Cruiser Prado – 142 одиниці.
- KIA Sportage – 138 одиниць.
- SKODA Scala – 121 одиниця.
Ринок нових авто в Україні продовжує демонструвати зростання, попри складні економічні умови. Очікується, що у 2025 році тенденції збережуться, а виробники продовжуватимуть активно боротися за лідерство.