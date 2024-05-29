Доставка в Россию прекратилась
Как сообщают российские СМИ, владельцы AliExpress прекратили отправку заказов в Россию.
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Кому принадлежит AliExpressИзвестный интернет-магазин розничной торговли малого бизнеса Китая принадлежит компании Alibaba. На сайте маркетплейса предлагают товары международным покупателям, при этом покупать самим китайцам запрещено.
Отныне для российских клиентов введены новые ограничения:
- прекращена доставка в страну,
- не разрешена оплата за товар в российских рублях.
Какие бизнесы продолжили работу в России
Среди компаний, которые решили не завершать бизнес в России, есть более 2 000 компаний. В противовес этому, по данным "Киевской школы экономики", уже почти 1 600 международных компаний или оставили рынок, или сократили свою деятельность там.
Также, есть несколько компаний, которые сначала решили продать бизнес, но впоследствии изменили курс:
- Британская фирма Reckitt – в апреле 2022 года компания начала процесс передачи права на свой российский бизнес. Но впоследствии все изменилось.
- Компания Avon также заявила о продаже своего бизнеса. Впрочем, после получения предложения от покупателей уже не приняла их.