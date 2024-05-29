Доставка до Росії припинилася

Як повідомляють російські ЗМІ, власники AliExpress припинили відправку замовлень до Росії.

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Кому належить AliExpress Відомий інтернет-магазин роздрібної торгівлі малого бізнесу Китаю належить компанії Alibaba. На сайті маркетплейсу пропонують товари міжнародним покупцям, водночас купувати самим китайцям заборонено.

Відтепер для російських клієнтів запровадженні нові обмеження:

припинено доставку до країни,

не дозволено оплату за товар в російських рублях.

Які бізнеси продовжили роботу в Росії

Серед компаній, які вирішили не завершувати бізнес в Росії, є понад 2 000 компаній. На противагу цьому, за даними "Київської школи економіки", вже майже 1 600 міжнародних компаній або залишили ринок, або скоротили свою діяльність там.

Також, є декілька компаній, які спочатку вирішили продати бізнес, але згодом змінили курс: