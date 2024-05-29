В феврале Министерство экономики Украины анонсировало программу "Украинский кэшбек", которая направлена на поддержку украинского бизнеса. Как рассказала министр Юлия Свириденко, работать она начнет уже к концу лета.

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Точной даты запуска еще нет, однако в министерстве прилагают все усилия, чтобы он состоялся в июле-августе.

Детали мы потом расскажем, но суть в том, что украинцы, покупая украинские товары, будут иметь кэшбек на свою карточку. Это будет увеличивать лояльность к украинскому бренду и стимулировать украинское производство,

– рассказала Свириденко.

Всего в бюджете на 2024 год предусмотрено 45 миллиардов гривен на программы, которые направлены на поддержку украинских производителей. С их помощью министерство хочет достичь таких целей:

развитие производства через стимулирование спроса;

инвестиции в реальный сектор экономики;

увеличение несырьевого экспорта.

Ранее стало известно, что туристический бизнес адаптировался к войне и начинает возвращаться на довоенные показатели.