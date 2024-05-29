У лютому Міністерство економіки України анонсувало програму "Український кешбек", яка спрямована на підтримку українського бізнесу. Як розповіла міністерка Юлія Свириденко, працювати вона почне вже до кінця літа.
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Точної дати запуску ще немає, однак у міністерстві докладають усіх зусиль, аби він відбувся у липні-серпні.
Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво,
– розповіла Свириденко.
Загалом у бюджеті на 2024 рік передбачено 45 мільярдів гривень на програми, які спрямовані на підтримку українських виробників. З їх допомогою міністерство хоче досягнути таких цілей:
- розвиток виробництва через стимулювання попиту;
- інвестиції в реальний сектор економіки;
- збільшення несировинного експорту.
Раніше стало відомо, що туристичний бізнес адаптувався до війни та починає повертатися на довоєнні показники.