У лютому Міністерство економіки України анонсувало програму "Український кешбек", яка спрямована на підтримку українського бізнесу. Як розповіла міністерка Юлія Свириденко, працювати вона почне вже до кінця літа.

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Точної дати запуску ще немає, однак у міністерстві докладають усіх зусиль, аби він відбувся у липні-серпні.

Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво,

– розповіла Свириденко.

Загалом у бюджеті на 2024 рік передбачено 45 мільярдів гривень на програми, які спрямовані на підтримку українських виробників. З їх допомогою міністерство хоче досягнути таких цілей:

розвиток виробництва через стимулювання попиту;

інвестиції в реальний сектор економіки;

збільшення несировинного експорту.

Раніше стало відомо, що туристичний бізнес адаптувався до війни та починає повертатися на довоєнні показники.